Diyarbakır'da tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü

Güncelleme:
Diyarbakır'da sabaha karşı başlayan kar yağışı, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını beyaza bürüdü. Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi ve Diyarbakır Surları gibi yerler kış manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Diyarbakır'da tarihi mekanlar karla kaplandı.

Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç müzeleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları gibi kentin tarihi ve kültürel mekanları güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
