Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' operasyonunda 35 obje ve testi ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 35 obje ve testi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Lice ilçesinde "Anadolu Mirası" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İslami ve Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 35 obje ve testi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan K.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.