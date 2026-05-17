Diyarbakır'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen taksi ile otomobil, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Ergani ilçesine bağlı kırsal Aşağıkuyulu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aydın Arık