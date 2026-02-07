Haberler

Diyarbakır'da takla atan otomobil yandı, sürücü yaralandı

Diyarbakır'da takla atan otomobil yandı, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan bir otomobil alev aldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde takla atan otomobil alev aldı. Kazada sürücü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi Şeyh Said Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Çevredekiler alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobildeki sürücü yaralandı ve ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota

İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Rusya'ya nota
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler