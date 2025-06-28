Diyarbakır'da Tabancayla Oynarken 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çınar ilçesinde 10 ve 12 yaşındaki iki kardeşin tabancayla oynarken 3 yaşındaki kuzenleri M.Ş.E'ye ateş etmesi sonucu çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki çocuğun tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu 3 yaşındaki kuzenleri yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Meydan Mahallesi'nde, 10 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş babalarına ait tabancayla oynadıkları sırada silah ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun çocukların 3 yaşındaki kuzenleri M.Ş.E'nin başına isabet etti.

Silah sesini duyan ve M.Ş.E'yi kanlar içinde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, M.Ş.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İki kardeş, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Karşıyaka'da Aygün Cicibaş kapı kapı dolaşacak

Kulübe kayyum gelmesin diye başkan oldu, acı tabloyu sonradan farketti
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.