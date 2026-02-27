Montunun cebinden çıkarmadığı tabanca ile dükkana ateş açtı; saldırı kamerada

DİYARBAKIR'da montunun cebinden çıkarmadığı tabanca ile dükkanın içerisine doğru ateş etti. Şüpheli kaçarken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Şubat'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Kurt İsmail Paşa 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, telefoncu dükkanının önüne gelerek montunun cebinden çıkarmadığı tabanca ile içeri doğru ateş açtı. Şüpheli kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı