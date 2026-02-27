Haberler

Montunun cebinden çıkarmadığı tabanca ile dükkana ateş açtı; saldırı kamerada

Güncelleme:
Diyarbakır'da bir telefoncu dükkanına, montunun cebinden çıkardığı tabanca ile ateş eden kimliği belirsiz kişi, olayın ardından kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da montunun cebinden çıkarmadığı tabanca ile dükkanın içerisine doğru ateş etti. Şüpheli kaçarken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Şubat'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Kurt İsmail Paşa 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, telefoncu dükkanının önüne gelerek montunun cebinden çıkarmadığı tabanca ile içeri doğru ateş açtı. Şüpheli kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
