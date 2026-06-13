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Sulama borularından çıkan 2 porsuk kamerada

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çiftçiler, sulama borularının içinden çıkan 2 porsuğu cep telefonuyla kaydetti.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde koruma altında bulunan 2 porsuk, sulama hattındaki boruların içinden çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bismil ilçesine bağlı Yukarısalat ve Köprüköy mahalleleri kırsalında, sulama sezonu öncesi tarım arazilerindeki sulama borularının bakım ve kaynak işlemlerini tamamlayan çiftçiler, sisteme su verilmesinin ardından ilginç bir durumla karşılaştı. Çiftçiler Ahmet Çelebi ve Şafak Gündüz'e ait sulama hattındaki boruların içerisinden 2 porsuk çıktı.

Porsukların borulardan çıktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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