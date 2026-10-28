Diyarbakır'da suç örgütü davasında 8'i tutuklu 29 sanığa 44 yıla kadar hapis istendi

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Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 8'i tutuklu 29 sanık hakkında 20 yıl 4 aydan 44 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt elebaşı Mustafa Köse ve 28 sanık hakkında hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar tarafından mağdur edildikleri gerekçesiyle 13 kişinin de "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı çalışma yürütüldüğü belirtildi.

İddianamede, suç örgütünün temel faaliyet alanının, ticari ve şahsi anlaşmazlıklara cebir, tehdit ve silah zoruyla müdahale ederek haksız menfaat temin etmek, ruhsatsız ateşli silahları baskı aracı ve lojistik malzeme olarak kullanmak, eylem sonrasında müştekilerin şikayetlerini geri çektirmek ve delilleri yok etmek olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin ifadelerinde genel olarak inkar yoluna gittikleri, birbirlerini tanımadıklarını veya sadece ticari/sosyal ilişki içinde olduklarını savundukları vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Örgütün faaliyetleri, bölgede korku ve baskı ortamı oluşturarak kamu düzenini bozucu niteliktedir. Müştekilerin şikayetçi olmaktan çekinmeleri, şikayetlerini geri çekmeleri yönünde baskıya maruz kalmaları, kamera kayıtlarının silinmesi gibi delil karartma girişimleri, örgütün adli takibatı engelleme yönündeki sistematik çabasını göstermektedir. Bu durum, örgütün sadece menfaat temin etmekle kalmayıp, kendi otoritesini tesis etmeye ve yargı mercilerinin yerine geçmeye çalıştığını ortaya koymaktadır. Sanıkların isnat edilen suçları işledikleri anlaşıldığından ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, silahlı suç örgütünün elebaşı Mustafa Köse'nin de bulunduğu 8'i tutuklu 29 sanık hakkında "suç örgütü yöneticiliği", "suç örgütü üyesi", "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "tehdit", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçu üstlenme" suçlarından 20 yıl 4 aydan 44 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA