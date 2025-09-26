Diyarbakır'da Su Tasarrufu İçin Ortak Bilgilendirme Çalışması

Diyarbakır'da İl Müftülüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), suyun tasarruflu kullanımı için ortak açıklama yaptı.

İl Müftüsü Celal Büyük ve DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu, merkez Sur ilçesinde tarihi Ulu Cami Külliyesi Mesudiye Medresesi'nde oluşturulan Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Büyük, camiler ve Kur'an kurslarında vatandaşlara su israfı ve kaçak su kullanımı konusunda bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.

"Hangi dinden olursak olalım, görüşümüz ne olursa olsun su hepimiz, insanlık için hayati önem taşıyan bir nimettir." diyen Büyük, İslam dininde bütün nimetlerin ölçülü bir şekilde kullanılmasının istendiğini belirtti.

Büyük, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'de 168 yerde yüce Rabbimiz suya dikkat çeker. Bu az bir rakam değil. Peygamber Efendimizin su israfı konusunda her daim arkadaşlarını, sahabeyi uyardığını görüyoruz. Bu topraklarda bugün varız ama yarın olmayacağız ve bu almış olduğumuz nimetleri, değerleri bizden sonrakilere de bırakmak zorundayız. Suyu kaçak bir şekilde, bedelsiz kullanmak haramdır. Suyun israf edilmemesini ve kaçak su kullanılmamasını istiyoruz."

Şerifoğlu da suyun tasarruflu kullanılması ve kaçak kullanımı engellemek amacıyla İl Müftülüğü ile işbirliği yaptıklarını, bu konuda hutbe, vaaz ve sohbetler aracılığıyla vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Toplumun her kesimine dokunan bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini bildiren Şerifoğlu, "Farklı kurumlarla işbirliği içinde toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Büyük, Ulu Cami'deki cuma hutbesinde verdiği vaazda, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını ve israfın önüne geçmelerini istedi.