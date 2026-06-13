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LGS'de yanlış okula giden öğrenciler için polis seferber oldu

LGS'de yanlış okula giden öğrenciler için polis seferber oldu
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Diyarbakır'da LGS sınavında okullarını karıştıran 25 öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi. Veliler ve motokuryeler de geç kalan öğrenciler için seferber oldu.

DİYARBAKIR'da sınava girecekleri yerleri karıştıran 25 öğrenci, polis ekiplerinin desteğiyle sınava yetiştirildi.

Kentte LGS sınavının ilk oturumu, 133 okulda, 1799 salonda, 2 oturum halinde gerçekleştirildi. Sınava kent genelinde 27 bin 975 öğrenci katılırken, 3 bin 958 personel görev yaptı. Sınava geç kalma riski yaşayan öğrenciler için veliler, polis ekipleri ve motokuryeler seferber oldu. İsimleri nedeniyle karıştırılan Diyarbakır Anadolu Lisesi ile Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi'ne giden 25 öğrenci de polis ekiplerinin desteğiyle sınava girecekleri okullara ulaştırıldı.

Okul önünde bekleyen velilerden Mehmet Hazar (46), "Bugünkü sınava kızım katıldı. Ona ve tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Umarım bu bekleyişi yapan herkes başarılar elde eder" dedi.

'BENİM ÇOCUĞUM DA OLABİLİRDİ'

Sınav için okul önünde bulunan velilerden Sedat Arslanlar (35) ise "Bir çocuğumuz kimliğini evde unutmuştu. Ona yardımcı olduk. Bir motokurye de sağ olsun gelip çocuğu alıp nüfus müdürlüğüne götürdü. Sınava yetişmesi için bir belge çıkaracak. Başka bir arkadaşımız da kimliğini evde unutmuştu. Kimliğini unutan başka bir öğrencinin de velisini, kimliğini alması için Seyrantepe'den ticari taksiyle aldırdık. Ücretini ben ödeyip yardımcı olmaya çalıştım. Benim çocuğum da sınavda, benim çocuğum da olabilirdi. Amaç, birbirimize yardımcı olmak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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