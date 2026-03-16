Diyarbakır'da suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

Güncelleme:
Diyarbakır'da M.K. liderliğindeki çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.K. liderliğindeki çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü takibe aldı. Yürütülen soruşturmada örgütün, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına karıştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 11 ruhsatsız tabanca ile 673 adet farklı çap ve ebatta fişek ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 şüpheli serbest bırakıldı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar

Önce sığındılar sonra vazgeçtiler!
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Trump'ı küplere bindiren görüntü: Yapay zeka kullanarak üretiyorlar

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Murat Ülker sektörden çekiliyor! Satış için protokol imzalandı

Murat Ülker sektörden çekiliyor! Dev fabrika satışta
Adriana Lima'nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı

Erkek için boy kriteri tartışma yarattı
Fenerbahçe'de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu

İpler tamamen koptu!