Haberler

İşyerinde silahlı saldırıya uğrayan radyatör ustası öldü

İşyerinde silahlı saldırıya uğrayan radyatör ustası öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da sanayi sitesinde kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan radyatör ustası Sedat E. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da, sanayi sitesindeki işyerinde silahlı saldırıya uğrayan radyatör ustası Sedat E., yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki 2'nci sanayi sitesindeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre radyatör ustası Sedat E., çalıştığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan ateşlenen kurşunların başına isabet ettiği Sedat E. yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Sedat E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sedat E.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Çatıdan düşen kar kütlesi genç kızın hayatına mal oldu

Kaldırımda yürüyen genç kız, feci şekilde can verdi
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi

Dünyaca ünlü futbol takımı, Maduro'nun viral olan eşofmanını giydi