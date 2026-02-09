Haberler

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 29 yaşındaki O.B. ağır yaralandı. Olay sonrası polis, saldırıda kullanılan bir tabanca buldu ve kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi'nde seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan O.B'nin (29) ağır yaralandığını belirledi.

Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinin yakınında saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca buldu.

Saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
