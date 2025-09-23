Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Gözebaşı Mahallesi'nde kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan A.K. (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaköy Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.