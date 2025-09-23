Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki A.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Gözebaşı Mahallesi'nde kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan A.K. (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaköy Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
