Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde durakta bekleyen İsmet Cesur'un (55) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Olay, 2 Ağustos'ta Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesi'nde meydana geldi. Durakta bekleyen İsmet Cesur, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cesur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmet Cesur'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir şüphelinin tabancayla Cesur'a ateş açtığı, çevredekilerin de bu sırada kaçıştığı yer aldı. Olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmada, şüphelinin ilçe kırsalına kaçtığı belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle şüpheli ile olay günü kendisine yardım ettiği tespit edilen kişi, yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.