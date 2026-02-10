Haberler

Diyarbakır'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 29 yaşındaki sürücü O.B. ağır yaralandı. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi'nde dün akşam seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen, sürücü O.B'nin (29) ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürerken, silahlı saldırı sonrası yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, sürücünün saldırıya uğradığı araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak yol kenarına alındığı, bu sırada sürücünün olayı duyan yakınlarının bölgeye geldiği yer alıyor.

Kayıtların devamında sürücü O.B'nin ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansa alındığı görülüyor.

Diyarbakır'da seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile dün akşam kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, sürücü O.B. (29) ağır yaralanmıştı.

Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınında saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca bulunmuş, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler

Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti