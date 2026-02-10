Diyarbakır'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi'nde dün akşam seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen, sürücü O.B'nin (29) ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürerken, silahlı saldırı sonrası yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, sürücünün saldırıya uğradığı araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak yol kenarına alındığı, bu sırada sürücünün olayı duyan yakınlarının bölgeye geldiği yer alıyor.

Kayıtların devamında sürücü O.B'nin ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansa alındığı görülüyor.

