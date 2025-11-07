Haberler

Silahlı kavga çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda tutuklama

Diyarbakır'da kasap dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 66 yaşındaki Zülfü Coşan ve oğlu 36 yaşındaki Ensari Coşan hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

  • Diyarbakır'da 4 Kasım'da bir kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada Zülfü Coşan ve oğlu Ensari Coşan hayatını kaybetti.
  • Olayda 2 kişi yaralandı ve 5 şüpheli tutuklandı.
  • Olayla ilgili 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır'da kasap dükkanında iki grup arasında çıkan, Zülfü Coşan (66) ile oğlu Ensari Coşan'ın (36) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'daki 4 Kasım'da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında silahlı çatışma çıkmıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İş yerine gelen grup ile içeride bulunanlar arasında, tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Silahla ateş eden bir kişinin ise otomobille olay yerinden kaçtığı görülmüştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Zülfü Coşan ve oğlu Ensari Coşan, kurtarılamadı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili aranan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
