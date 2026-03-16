Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Ava hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Ava, tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ava, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı