Haberler

1 kişinin silahla yaralandığı kavga kamerada

1 kişinin silahla yaralandığı kavga kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1163'üncü Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıServet Basaran:

ne için kavga ettiler ki bunu öğrenmek isterdim ama asıl merak ettiğim bu tür olaylardan kimler kazanıyor ekonomik olarak yani işte silah satanlar para kazanıyo değil mi başka kimin faydası var buna

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇetin Can:

vay be insanlar çok abartıyor ya bi tartışma çıkıyo hemen silah mı lazım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜmit Sami:

silah taşıyan insanlar çoğalıyor da okullarda niye düzgün eğitim vermiyor anlamadım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı

Dün gece milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
Bakan Tekin'den kritik açıklama: LGS'de bu yıl ilk kez yaşanacak! Yapay zeka destekli tercih sistemi geliyor

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Tekin açıkladı
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Araç sahiplerini sevindirecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı