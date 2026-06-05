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Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga kamerada; 1 ölü, 2 yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, ağır yaralılardan Sedat Çınar hastanede hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi, yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Tabancayla vurularak yaralananlardan durumu ağır olan Sedat Çınar, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çınar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer iki yaralanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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