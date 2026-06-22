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Diyarbakır'da ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız uzun namlulu piyade tüfeği, 18 tabanca ve 30 şarjör ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, ruhsatsız uzun namlulu piyade tüfeği ve 18 tabanca ile 30 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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