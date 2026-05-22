Diyarbakır'da "Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı Sonuç Konferansı" yapıldı

Diyarbakır'da "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla "Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Diyarbakır Çalıştayı Sonuç Konferansı" gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında düzenlenen programda, Diyarbakır'da 16 Nisan'da yapılan çalıştayın sonuçları değerlendirildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, programda yaptığı konuşmada, sadece çalıştay sürecini değerlendirmek amacıyla bir araya gelmediklerini, aynı zamanda herkesin özellikle gelecek nesillerin sağlıklı çevrede yaşama ve doğal kaynaklardan yararlanma hakkına sahip çıktıklarını söyledi.

Şehirleri temiz suyu, havası ve doğası, yüksek yaşam estetiği, etkin ve şeffaf yönetim anlayışı, güçlü ekonomisi ile huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı daha yaşanabilir mekanlara dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatan Zorluoğlu, hızla gelişen dünyada atıkların yol açtığı çevre kirliliği ve ekolojik tahribatın, tüm ülkelerin ortak sorunu haline geldiğini belirtti.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Çevre kirliliğinin artması karşısında ekosistemin kendini yenileyememesi, doğal dengenin bozulmasına neden olmakta, buna bağlı olarak da iklim değişikliği başta olmak üzere birçok çevre sorunuyla dünya ülkeleri karşı karşıya kalmaktadır. Bu tablo, suyumuzu daha dikkatli kullanmamız, toprağımızı korumamız, havamıza, ormanlarımıza, canlılarımıza ve biyolojik çeşitliliğimize daha güçlü şekilde sahip çıkmamız gerektiğini göstermektedir. Bu sorumluluğun ülkemizdeki en önemli karşılıklarından biri de Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'dir. Bu hareket, geçen süre içerisinde kaynakların korunmasını, israfın azaltılmasını ve çevre bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesini hedefleyen güçlü bir çevre vizyonuna dönüşmüştür."

Çevre konusunda inançlarının da gereği olarak "tabiattan aldıkları kadar ona vermeyi bilen bir millet" olduklarını belirten Zorluoğlu, "Bu anlayışla sanayileşme, şehirleşme ve kalkınma hamlelerimizi sürdürürken çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine her zaman büyük önem verdik. Diyarbakır, tarihi birikimi, kadim Dicle Nehri, bereketli toprakları, gelişen sanayisi ve büyüyen şehir yapısıyla bu çalışmalar açısından özel bir anlam taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"İklim değişikliğinin etkileri artık insanların günlük yaşamında hissedilmeye başladı"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da vakıf olarak Emine Erdoğan'ın liderliğinde küresel sorunlara yerelden çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Vakfın hedefinin daha yaşanabilir, adil ve müreffeh bir dünya olduğunu ifade eden Ağırbaş, "Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ilinde Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştaylarını başlattık. Şehirlerimizin sorunlarını, o şehirlerde yaşayan insanlarla birlikte ele almak ve çözüm yollarını ortak akılla belirlemek istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantılardaki en önemli unsur ortak payda ve ortak faydadır." dedi.

Güçlü şehirler inşa edebilmek için toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, şöyle konuştu:

"Dünyamız her geçen gün daha büyük çevresel sorunlarla karşı karşıya kalıyor. İklim değişikliğinin etkileri artık insanların günlük yaşamında doğrudan hissedilmeye başladı. Biz yalnızca Türkiye'de değil, dünyada yaşanan atık krizine ve çevresel felaketlere dikkat çekmek, aynı zamanda çözüm üretmek istiyoruz. Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak tarihsel sorumluluklarımız bulunduğuna inanıyoruz. Birlikte çalışıp başarabilirsek dünyanın kaderini değiştirebileceğimize inanıyoruz."

Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayla, kente ilişkin fikri ve hayali olan herkesi bir araya getirdiklerini bildiren Ağırbaş, "Çalıştay kapsamında 14 farklı masa oluşturuldu. İsrafın önlenmesinden gıda yönetimine, altyapı çalışmalarından kentin ihtiyaç duyduğu diğer başlıklara kadar birçok konuda değerlendirmeler yapıldı. Diyarbakır'ın geçmişi, bugünü ve geleceği ele alındı. Burada ortaya çıkan yol haritası ve çözüm önerilerinin, Sayın Valimizin liderliğinde ve Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde takip edileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ise 16 Nisan'da gerçekleştirilen çalıştayın, farklı kurum ve paydaşların ortak akıl etrafında buluştuğu son derece verimli ve önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Günümüzde sıfır atık ve israfla mücadelenin yalnızca çevresel bir yaklaşım olmanın ötesine geçtiğini belirten Eronat, bunun ekonomik kalkınmanın, toplumsal sorumluluğun ve sürdürülebilir yaşam kültürünün temel unsurlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Artan tüketim alışkanlıkları, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve çevresel sorunların küresel ölçekte büyümesinin, toplumları daha duyarlı ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeye zorladığını dile getiren Eronat, şöyle konuştu:

"Sıfır atık yaklaşımı, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından stratejik öneme sahiptir. Bu anlayışın başarıya ulaşabilmesi ise yalnızca bireysel farkındalıkla değil kurumlar arası güçlü işbirliği, ortak akıl ve toplumsal dayanışmayla mümkün olacaktır."

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de sadece ekoloji, çevre, atık ve iklim değişikliğini konuşmadıklarını, aynı zamanda Diyarbakır'ın nasıl bir geleceğe hazırlanması gerektiğini ele aldıklarını söyledi.

Küçük, "Diyarbakır, suyu, toprağı, tarımsal üretimi ve güçlü toplumsal yapısıyla var olmuş bir kenttir. Bu yapının sürdürülebilmesi açısından kuraklık, sıcak hava dalgaları ve su kaybı artık yalnızca bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmamaktadır. Bu sorunlar, gündelik yaşamı, üretimi, halk sağlığını ve kentteki yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle hepimizin sürece bütüncül ve sorumluluk sahibi bir bakış açısıyla yaklaşması gerekmektedir." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin ise "Çalıştay Çıktıları ve Diyarbakır Sıfır Atık Hedef Belgesi"ne ilişkin sunum yaptı.

Konuşmaların ardından çalıştayın düzenlenmesine katkı sağlayan kurum müdürlerine teşekkür belgesi takdim edildi.