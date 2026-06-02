Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 21 M 0158 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

