Diyarbakır'da Servis Minibüsü Devrildi: 9 Yaralı

Diyarbakır'da lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, bir otomobille çarpışarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesi Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile Ramazan T. idaresindeki 21 SC 165 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, şarampole devrildi. Kazada minibüsteki sürücü ile 8 lise öğrencisi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan İ.A. (16) isimli kız öğrencinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

