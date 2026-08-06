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Diyarbakır'da Sulama Kanalında Boğulma

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Bağlar ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 22 yaşındaki Muhammed Çiçek boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışmasıyla cansız bedeni bulunan genç, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sulama kanalına giren genç boğuldu.

Yeşildallı Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren 22 yaşındaki Muhammed Çiçek, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Kanalda yapılan aramada Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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