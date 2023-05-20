Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru Salih Zengin'in annesi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Salih Zengin'in annesi Saime Yeter (74) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı.

2016 yılında Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 45 yaşındaki polis memuru Salih Zengin'in annesi Saime Yeter 10 gün öncesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası önce Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde daha sonra da Trabzon'da tedavi görüyordu.

Trabzon'da hastanede hayatını kaybeden şehit polis memuru Salih Zengin ve Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin'in annesi Saime Yeter Erzincan Cami Kebir'de ilkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay başkanı ve Garnizon komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İl Emniyet Müdürü Kanan Kurt, Merhum Saime Yeter'in oğlu Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, kurum müdürleri, STK temsilcileri, cenaze yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Merhum Saime Yeter, kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında bulunan şehit polis memuru Salih Zengin'in kabri yanına defnedildi. - ERZİNCAN