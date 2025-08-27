Diyarbakır'da Şantiyede Yangın: Bir İtfaiye Eri Yaralandı

Diyarbakır'da Şantiyede Yangın: Bir İtfaiye Eri Yaralandı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir sulama kanalı şantiyesindeki prefabrik yatakhanede çıkan yangında, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri 2'nci derece yanıkla hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'da bir şantiyenin prefabrik yatakhanesinde çıkan yangın söndürülürken, alevlere müdahale eden 1 itfaiye eri yüzünden yaralandı.

Bağlar ilçesi kırsal Gömmetaş Mahallesi'nde bir sulama kanalı şantiyesinin prefabrik yatakhanesinde, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında bir itfaiye eri yüzünden yaralandı. 2'nci derece yanık oluşan itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
