Diyarbakır'da Şantiyede Yangın: Bir İtfaiye Eri Yaralandı

DİYARBAKIR'da bir şantiyenin prefabrik yatakhanesinde çıkan yangın söndürülürken, alevlere müdahale eden 1 itfaiye eri yüzünden yaralandı.

Bağlar ilçesi kırsal Gömmetaş Mahallesi'nde bir sulama kanalı şantiyesinin prefabrik yatakhanesinde, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında bir itfaiye eri yüzünden yaralandı. 2'nci derece yanık oluşan itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. (DHA