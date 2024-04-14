Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 45 keçi telef oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ahıra giren sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 45 keçi telef oldu.

İlçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde hayvancılık yapan Zekeriya Erdemci'nin keçilerinin bulunduğu ahıra gece saatlerinde sahipsiz köpekler girdi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan keçilerden 45'i telef oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ahırda inceleme yaptı.

Erdemci, daha önce de ilçede benzer olayların yaşandığını belirterek, ahırı daha güvenli hale getirmek için önlemler aldığını söyledi.

Sahipsiz köpeklerin tellerin altından toprak kazarak ahıra girdiğini anlatan Erdemci, benzer olayların önlenmesi için daha etkili önlemler alınması gerektiğini belirtti.