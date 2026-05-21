Diyarbakır'da sağanakta tıkanan mazgalları polisler temizledi

DİYARBAKIR'da etkili olan sağanakta göle dönen yollarda trafik polisleri, mazgal kapaklarında biriken çöpleri temizleyip, suyun tahliyesini sağladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolundaki Seyrantepe Köprülü Kavşağı 1'inci Sanayi Sitesi girişindeki 42'nci Sokak'ta mazgalların tıkandığını fark eden motosikletli trafik polisleri, mazgallarda biriken çöpleri temizledi. Mazgalların açılmasıyla biriken su tahliye olurken, yol yeniden trafiğe elverişli hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı