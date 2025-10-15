Haberler

Diyarbakır'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şahsın ikametinde ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 4 tabanca, piyade tüfeği, 8 şarjör, 127 fişek ve 9 mermi bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüpheli A.B'nin ikametinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğunun öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 tabanca, piyade tüfeği, 8 şarjör, 127 fişek ve 9 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
