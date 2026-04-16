Diyarbakır'da Pompalı Tüfekle Meydanda Yürüyen Şüpheli Gözaltına Alındı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde elinde pompalı tüfekle yürüyen bir kişi, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi ve şüphelinin silahına el konuldu.
Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesindeki tarihi Dağkapı Meydanı'nda meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle yürüyen kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin silahına el konulurken, gözaltına alındığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı