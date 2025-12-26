Peynir tesisindeki patlamada ağır yaralanan işçi öldü

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan tesisin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden durumu ağır olan işçi Taner Erkul (26), hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde kırsal Bintaş Mahallesi'ndeki peynir üretimi yapılan tek katlı bir tesiste meydana geldi. Tesisin kalorifer kazanında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. 6 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören işçilerden Taner Erkul, kurtarılamadı. Erkul'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Çermik ilçesine gönderildi.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Diğer yandan olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletmeci ve aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Mehmet Emin Varol, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,