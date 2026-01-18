Haberler

Eğil'de çıkarılan petrolün borularla aktarıldığı istasyondaki yangın söndürüldü

Güncelleme:
Eğil ilçesinde bulunan Kurkan petrol kuyusundaki yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak hasar meydana geldi.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, Kurkan petrol kuyusunda çıkarılan petrolün borularla aktarıldığı istasyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Eğil ilçesi kırsal Kalkan Mahallesi'nde bulunan TPAO'ya ait Kurkan petrol kuyusunda, çıktı. Çıkarılan petrolün borularla aktarıldığı istasyonda alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

