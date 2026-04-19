Haberler

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi kilisede kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle Paskalya Bayramı kutlandı. Başepiskopos Aram Ateşyan'ın yönettiği ayinde dualar edildi ve ikramlar yapıldı. Katılımcılar, bayramın barış ve huzur getirmesini diledi.

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Merkez Sur ilçesinde tarihi kilisede düzenlenen ayini Başepiskopos Aram Ateşyan yönetti.

İlahiler ve İncil'den bölümlerin okunduğu ayinde, dua edildi ve mum yakıldı.

Ayine katılanlara, Paskalya Bayramı için hazırlanan çörek ve boyanan yumurtalar ikram edildi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, gazetecilere, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul ile başka illerden de misafirlerinin geldiği ifade eden Ohanyan, "Bugün çok keyifli, coşkulu bir bayram icra ediyoruz. Onun için mutluyuz." dedi.

Ohanyan, bayramların herkesin barış içerisinde yaşadığı ortamlarda yapılan etkinlikler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu bayramın Türkiye'deki barış atmosferine katkı sunmasını diliyoruz. Bu ülke hepimizin. Çok güzel bir ülkemiz var. Dünya maalesef çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu bayramın trajik dönemlerin sonlanmasına da vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

