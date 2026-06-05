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Diyarbakır'da Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki traktörün hareket etmesi sonucu altında kalan 3 yaşındaki Mert Kaya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da, park halindeki traktörün hareket etmesi sonucu altında kalan Mert Kaya (3), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi kırsal Batı Karakoç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki traktörün çevresinde oynayan Mert Kaya, traktörün aniden hareket etmesi sonucu altında kaldı. Yakınlarının fark etmesi üzerine çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mert Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mert Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilip, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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