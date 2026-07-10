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Trafikte aracının önü kesilip öldürülen Mazlum'un cinayet şüphelisi tutuklandı

Trafikte aracının önü kesilip öldürülen Mazlum'un cinayet şüphelisi tutuklandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Mazlum İbiş'i otomobilinin önünü kesip tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan C.K. tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, Mazlum İbiş'i (30) otomobilinin önünü kesip tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan C.K. (22), tutuklandı.

Olay, 8 Temmuz'da akşam saatlerinde, Sur ilçesi Eski Mardin Yolu'nda meydana geldi. Mazlum İbiş'in otomobilinin önünü kesen kişi, çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Mazlum İbiş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İbiş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen C.K.'yi kullandığı tabancayla dün gözaltına alındı. İbiş ile aralarında husumet olduğu belirtilen C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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