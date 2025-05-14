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Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu, ehliyetsiz sürücü C.G. tarafından çarpılması sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşları olay yerine eylem düzenledi.

DİYARBAKIR'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi Kübra Sofioğlu (17) hayatını kaybetti, ehliyetsiz sürücü C.G. (16) tutuklandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 6 Mayıs'ta Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75'inci Cadde'de meydana geldi. C.G. idaresindeki kiralık otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sofioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde defnedildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen C.G. gözaltına alınıp, tutuklandı.

KÜBRA'NIN ARKADAŞLARI EYLEM YAPTI

Kübra Sofioğlu'nun arkadaşları, kazanın meydana geldiği caddede eylem yaptı. 'Bu bir kaza değil, ihmal', 'Adalet slogan değil' ve 'Kübra'nın sesi ol' yazılı pankartlar açıldı. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Sofioğlu'na, süratli şekilde yolda ilerleyen C.G.'nin kullandığı otomobilin çarptığı, Sofioğlu'nun metrelerce savrulduğu yer aldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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