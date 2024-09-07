Üye Girişi
Haberler

Sultan, ömrünün baharında solup gitti! Kaza anı saniye saniye kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Sultan Mizgin Kılınç, 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

14 Ağustos'ta Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana gelen kazada A.C.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre kaldırımdan aniden yola fırlayan Sultan Mizgin Kılınç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sultan, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekiler tarafından Bismil Devilet Hastanesi'ne götürülen Sultan Mizgin Kılınç, buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Sultan Mizgin Kılınç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze, bu sabah saatlerinde Akpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Diyarbakır Otomobil Güncel Bismil Yaşam Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilk yorum: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Kılıç çekerek yemin eden teğmenlere zehir zemberek sözler

 CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

Mansur Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

 İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı

Adalet kavramının sorgulandığı bugünlerde yürekleri dağlayan görüntü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?
title