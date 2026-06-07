Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Ali L.'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Eğil-Dicle kara yolunun 5'inci kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 TA 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali L'ye (16) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ali L, sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hamdullah Zengin