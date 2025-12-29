Diyarbakır'da Sinek Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil Sinek Çayı'na düştü. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı.
İhsan Kılıç'ın kullandığı 21 ACL 670 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Çermik-Çüngüş kara yolunun kırsal Sinek Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak Sinek Çayı'na düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
