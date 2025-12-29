Haberler

Diyarbakır'da Sinek Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil Sinek Çayı'na düştü. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin Sinek Çayı'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İhsan Kılıç'ın kullandığı 21 ACL 670 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Çermik-Çüngüş kara yolunun kırsal Sinek Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak Sinek Çayı'na düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
