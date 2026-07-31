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Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Urfa Bulvarı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAN 881 plakalı otomobil ile 30 D 2083 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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