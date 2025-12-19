Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 BZ 678 plakalı hafif ticari araç ile 34 SY 6317 plakalı otomobil, Talaytepe Mahallesi Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hamdullah Zengin - Güncel