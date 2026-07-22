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Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AIU 166 plakalı otomobil, Fırat Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AIU 166 plakalı otomobil, Fırat Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle kırılan ağaç da yola düştü.

Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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