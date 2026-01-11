Haberler

Diyarbakır'da otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın, otelin 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi.

Cami Kebir Mahallesi'nde gece otelin 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Yangın, otelde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
