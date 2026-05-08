Diyarbakır'da otel inşaatında çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki otel inşaatında meydana gelen yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayapınar Caddesi'nde yapımı süren otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binada bulunanları tahliye etti.

Dumandan etkilenen 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yangın inşaatta hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
