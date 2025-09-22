Diyarbakır'da Örtü Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Silvan ilçesi Eskiocak bölgesinde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri ile 2 helikopter sevk edildi. Yangına müdahalede ayrıca 7 arazöz, 14 itfaiye aracı, 7 ilk müdahale aracı, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor. Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi yangın bölgesine gelerek Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit'ten bilgi aldı.

Yangına hem havadan hem karadan müdahale sürüyor.

Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR