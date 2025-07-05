Diyarbakır'da Ormanlık ve Tarım Arazilerinde Yangınlar Söndürüldü

Diyarbakır'da Ormanlık ve Tarım Arazilerinde Yangınlar Söndürüldü
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Diyarbakır'ın Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık 281 dönümlük alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinde ormanlık ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

Lice ilçesinin kırsal Kıyı ve Kutlu mahalleleri, Dicle'nin kırsal Koru Mahallesi ile Hazro'nun kırsal Ülgen Mahallesi'nde tarımsal ve ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerlerine Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahale ettiği yangınlar söndürüldü.

Yangınlarda, yaklaşık 281 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
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