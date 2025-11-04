Diyarbakır'da Organ Bağışı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yurtlarda kalan öğrencileri bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Organ Bağış Haftası dolayısıyla organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenci yurtlarında bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

Bu kapsamda, 3 Kasım'da İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu ve Selahaddin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdu'nda İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince eğitim programları gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, organ bağışının hayat kurtarıcı yönü, bağış sürecinin nasıl işlediği, kimlerin bağışçı olabileceği ve dini açıdan organ bağışıyla ilgili merak edilen konular öğrencilere aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, organ bağışının bir insanın hayatını kurtarabilecek en büyük iyiliklerden biri olduğunu belirtti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde organ bekleyen binlerce hasta var ve bağışlanan her organ onlar için yeniden yaşama tutunma anlamına geliyor. Toplum olarak bu konuda daha duyarlı ve bilinçli olmalıyız. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışını teşvik eden çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Eğitim sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı, organ bağışı sistemine ilişkin sorular yanıtlandı ve gönüllü olmak isteyen öğrencilere başvuru yöntemleri anlatıldı.