Diyarbakır'da Okul Yakınında Silahla Havaya Ateş Açılması Paniğe Neden Oldu... Öğrenciler Okuldan Tahliye Edildi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bir çocuğun, Şehit Mehmet Karaaslan İmam Hatip Ortaokulu yakınlarında silahla havaya ateş açması paniğe neden oldu. Olayın duyulması üzerine okulun önünde çok sayıda aile toplanırken, öğrenciler gözyaşlarıyla okuldan tahliye edildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Mehmet Karaaslan İmam Hatip Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Bir çocuğun silahla rastgele havaya ateş açması üzerine, silah seslerini duyan çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olayın duyulması üzerine aileler okulun önünde toplandı. Bu sırada öğrenciler de tahliye edilmeye başlandı. Olaydan etkilenerek ağlayan bazı öğrenciler, kendilerini okul önünde bekleyen aileleriyle birlikte bölgeden ayrıldı.

Bu arada çevrede de güvenlik önlemleri alındı. Olay nedeniyle okulda eğitime ara verildi.

