Diyarbakır'da okul çevrelerinde çocukların korunmasına yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Narkotik ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinin desteğiyle düzenlenen huzur uygulamasına 40 ekipten oluşan toplam 100 polis katıldı.

Okul önü ve çevresi, metruk binalar, internet kafeler, kahve ve kıraathaneler, oyun salonları, market ve büfeler ile okul servisleri dahil olmak üzere birçok noktada çocukların korunmasına yönelik huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 72 okul ve okul çevresi kontrol edildi, 465 kişi sorgulandı, 136 araç, 24 park ve 55 iş yerinde denetim yapıldı, 27 araca 178 bin 850 lira ceza kesildi.

Ekiplerin, velilerin ve okul idarelerinin desteğiyle okul çevrelerindeki uygulamalara devam edeceği bildirildi.